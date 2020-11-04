В игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 5 выпуск от 04.11.2020 перед пятым раундом команды снова сравняли счет. Последнее традиционное командное соревнование – викторина. Участники становятся на баланс-борд и отвечают на вопросы из жизни детей и взрослых. Больше правильных ответов – больше шансов на победу!

Детей будут заваливать вопросами про автомат, который выдает деньги, и виды кофе. А взрослые должны знать все о слаймах, школьных каникулах и известных детей-блогеров. Кто окажется более осведомленным? Викторину смотри онлайн в 5 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 2 сезон 6 раунд