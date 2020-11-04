Video: Звездная команда никак не может сбалансировать… – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 5. Раунд 5

Смотрите онлайн 5 раунд шоу Дети против звезд 2020 5 выпуск 2 сезон от 04.11.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 5 от 04.11.2020 / Звездная команда никак не может сбалансировать… – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 5. Раунд 5
04 ноября

Звездная команда никак не может сбалансировать… – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 5. Раунд 5

В игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 5 выпуск от 04.11.2020 перед пятым раундом команды снова сравняли счет. Последнее традиционное командное соревнование – викторина. Участники становятся на баланс-борд и отвечают на вопросы из жизни детей и взрослых. Больше правильных ответов – больше шансов на победу!

Детей будут заваливать вопросами про автомат, который выдает деньги, и виды кофе. А взрослые должны знать все о слаймах, школьных каникулах и известных детей-блогеров. Кто окажется более осведомленным? Викторину смотри онлайн в 5 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 2 сезон 6 раунд

Звездная команда никак не может сбалансировать… – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 5. Раунд 5
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