Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 5 от 27.10.2021
27 октября

Виртуоз ча-ча-ча: Влад Яма против 10-летней Полины – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 5. Раунд 4

Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 5 выпуск от 27.10.2021 на сайте Нового канала! В четвертом раунде тебя будет ждать соревнование двух виртуозов ча-ча-ча! На левой стороне паркета от команды детей выйдет обладательница кубков и золотых медалей Полина Пантелеймонова, а интересы взрослых будет представлять хореограф, известный титулованный танцор Влад Яма! Задача окажется не из легких, ведь участникам двух команд придется повторить базовые элементы этого вида танца, удерживаясь на вращающейся с бешеной скоростью платформе! Хочется увидеть это своими глазами? Этот момент уже ждет тебя в 5 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 3 сезон 5 раунд

Виртуоз ча-ча-ча: Влад Яма против 10-летней Полины – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 5. Раунд 4
Кто нарушит правила и разгневает ли это Мегамозг? – Дети против звезд – ...
Александра Кучеренко станет десертом хищного паука? – Дети против звезд – Сезон 3. ...
Больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь