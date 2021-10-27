Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 5 выпуск от 27.10.2021 на сайте Нового канала! В четвертом раунде тебя будет ждать соревнование двух виртуозов ча-ча-ча! На левой стороне паркета от команды детей выйдет обладательница кубков и золотых медалей Полина Пантелеймонова, а интересы взрослых будет представлять хореограф, известный титулованный танцор Влад Яма! Задача окажется не из легких, ведь участникам двух команд придется повторить базовые элементы этого вида танца, удерживаясь на вращающейся с бешеной скоростью платформе! Хочется увидеть это своими глазами? Этот момент уже ждет тебя в 5 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 3 сезон 5 раунд