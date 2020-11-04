В четвертом раунде 5 выпуска игрового шоу Дети против звезд 2 сезон тебя ждет настоящее скоростное путешествие по Украине. Владимир Жогло и Михаил Корженевский будут проверять свои знания древней истории Украины и некоторых ее городов.

В студии они будут ходить по большой карте нашей страны и отвечать на нелегкие вопросы. Сергей Притула будет спрашивать о памятнике деруну, оперные театры, кочубеевские дубы и последнюю любовь Тараса Шевченко. За правильный ответ участник получает медаль. У кого будет больше трофеев, узнай в проекте Дети против звезд 2 сезон 5 выпуск от 04.11.2020!

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 2 сезон 5 раунд