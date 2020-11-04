Video: Интеллектуальное путешествие по истории Украины – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 5. Раунд 4

Смотрите онлайн 4 раунд шоу Дети против звезд 2020 5 выпуск 2 сезон от 04.11.2020 на Новом канале
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04 ноября

Интеллектуальное путешествие по истории Украины – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 5. Раунд 4

В четвертом раунде 5 выпуска игрового шоу Дети против звезд 2 сезон тебя ждет настоящее скоростное путешествие по Украине. Владимир Жогло и Михаил Корженевский будут проверять свои знания древней истории Украины и некоторых ее городов.

В студии они будут ходить по большой карте нашей страны и отвечать на нелегкие вопросы. Сергей Притула будет спрашивать о памятнике деруну, оперные театры, кочубеевские дубы и последнюю любовь Тараса Шевченко. За правильный ответ участник получает медаль. У кого будет больше трофеев, узнай в проекте Дети против звезд 2 сезон 5 выпуск от 04.11.2020!

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 2 сезон 5 раунд

Интеллектуальное путешествие по истории Украины – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 5. Раунд 4
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