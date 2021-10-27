В третьем раунде игрового шоу Дети против звезд 2021 один участник из команды будет отгадывать слова, которые ему будут показывать сокомандники с помощью жестов. За девяносто секунд звездам и детям необходимо будет угадать как можно больше слов, чтобы обогнать своих соперников, победить в этом раунде и выиграть главный артефакт игрового шоу – молнию времени, которая поможет им усложнить путь конкурентов на полосе препятствий. Какой команде удастся обыиграть всухую своих конкурентов? И что приведет к раздору в другой команде? Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 5 выпуск от 27.10.2021 на сайте Нового канала, чтобы стать свидетелем этого эмоционального и напряженного момента!

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 3 сезон 4 раунд