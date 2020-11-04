В третий командный раунд «Показуха» в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 5 выпуск от 04.11.2020 участники выйдут с ничьей. Но сейчас кто-то из них может опередить соперника, если отгадает больше слов в игре в крокодила.

Два участника команды, как умеют, показывают слова. Один отгадывает. Если слово трудное, он имеет право изменить его на другое. Но, кажется, Владимир Жогло забыл об этой возможности и будет угадывать слово большую часть отведенного времени. Как это повлияет на результат раунда? Молниеносное отгадывание слов одной из команд смотри в 5 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд