Video: Владимир Жогло и его попытки угадать слово «скелет» – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 5. Раунд 3

Смотрите онлайн 3 раунд шоу Дети против звезд 2020 5 выпуск 2 сезон от 04.11.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 5 от 04.11.2020 / Владимир Жогло и его попытки угадать слово «скелет» – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 5. Раунд 3
04 ноября

Владимир Жогло и его попытки угадать слово «скелет» – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 5. Раунд 3

В третий командный раунд «Показуха» в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 5 выпуск от 04.11.2020 участники выйдут с ничьей. Но сейчас кто-то из них может опередить соперника, если отгадает больше слов в игре в крокодила.

Два участника команды, как умеют, показывают слова. Один отгадывает. Если слово трудное, он имеет право изменить его на другое. Но, кажется, Владимир Жогло забыл об этой возможности и будет угадывать слово большую часть отведенного времени. Как это повлияет на результат раунда? Молниеносное отгадывание слов одной из команд смотри в 5 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд

Владимир Жогло и его попытки угадать слово «скелет» – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 5. Раунд 3
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