Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 5 выпуск от 27.10.2021 на сайте Нового канала, чтобы не пропустить испытание, от которого в жилах стынет кровь! Во втором раунде в поединке сойдутся энтомологи, которых увлекает коллекционирование и изучение различных насекомых. За звание лучшего насекомоведа сразится телеведущая и красавица Александра Кучеренко и парень, в коллекции которого более тысячи видов насекомых! Кто из них даст как можно больше правильных ответов об этих созданиях? А кто не сможет похвастаться таким успехом и рискнет стать обедом для огромного и ужасного паука? Ты просто не можешь упустить этот острый момент – стань его свидетелем в 5 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 3 сезон 3 раунд