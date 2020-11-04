Битву автомехаников смотри в шоу Дети против звезд 2 сезон 5 выпуск от 04.11.2020! Во втором раунде будут соревноваться Виктория Булитко и 8-летний Михаил Скороплет. Актриса с 20-летним стажем за рулем имеет опыт управления «Жигулями», «Таврией», «Нивой» и «Daewoo Lanos». Одна из ее машин настолько часто ломалась, что Виктория стала разбираться в том, что под капотом. А Михаил – любитель «Жигули». Хотя мальчик и имеет иномарку, которую подарили родители, он любит машину дедушки, на которой ему позволяют ездить за рулем.

Каждому участнику дано по одной машине и три задачи: поставить колесо, заменить лампочку и завести авто. Кто справится быстрее? Смотри онлайн в проекте Дети против звезд 2 сезон 5 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 2 сезон 3 раунд