Звездная команда 5 выпуска игрового шоу Дети против звезд 2 сезон от 04.11.2020 состоит из актрисы Дизель Шоу Виктории Булитко, юмориста Вар’яти Шоу Владимира Жогло и fashion-фотографа и телеведущей Сони Плакидюк. Вместе с талантливыми детьми Никой и двумя Михаилами они начнут программу с феноменальной битвы за спасение города от инопланетян. Булитко будет бегать за боеприпасами, а Плакидюк – шмалять в чужеземцев. Дети проявят себя как настоящие джентльмены и отдадут место стрелка девочке. Какая команда получит первую молнию времени, смотри онлайн в шоу Дети против звезд 2 сезон 5 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 2 сезон 2 раунд