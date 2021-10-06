Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 2 от 06.10.2021
06 октября

Дикие утки и бешеная скорость: нелегкий путь к победе – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 2. Раунд 7

Приготовься к финалу, где честный и независимый судья игрового шоу Дети против звезд 3 сезон Мегамозг решит, кто получит желанный титул команды-победителя! Одной из команд придется несладко, ведь их конкуренты насобирают значительное количество молний времени. Особенность этого артефакта заключается в том, что команда лидеров может создать на пути своих оппонентов дополнительные препятствия. Какой из команд достанется возможность усложнить прохождение полосы препятствий оппонентов? И поможет ли ей это одержать победу? Стань свидетелем этого напряженного, но чрезвычайно увлекательного момента – смотри онлайн Дети против звезд 3 сезон 2 выпуск от 06.10.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Дикие утки и бешеная скорость: нелегкий путь к победе – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 2. Раунд 7
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