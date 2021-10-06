До сих пор уверен, что взрослые более талантливы? Маленькие участники игрового шоу Дети против звезд 3 сезон 2 выпуск от 06.10.2021 готовы поспорить с тобой и доказать: талант не имеет возраста! В шестом раунде сойдутся два харизматичных парня, которые имеют небольшую разницу в возрасте… Максиму Михайлюку 36 лет, он профессиональный летчик и имеет собственную школу, где обучает будущих пилотов. А вот его конкурент – девятилетний Сергей, который унаследовал любовь к воздушному транспорту благодаря профессиональным пилотам – папе и дедушке. Кому из парней удастся завоевать титул лучшего пилота? Ответы уже ждут тебя во 2 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 3 сезон 7 раунд