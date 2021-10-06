Пятый раунд шоу Дети против звезд 3 сезон 2 выпуск от 06.10.2021 обещает тебе незабываемые эмоции, ведь роскошная TAYANNA появится в компании двух харизматичных холостяков – Иракли Макацария и Максима Михальчука! Команде звезд придется выстоять на баланс-борде, дать правильные ответы на вопросы и удержать аквариум с живыми рыбками! Удастся ли им достойно выдержать испытания и одержать победу в этом раунде? Не теряй времени на размышления – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 2 выпуск от 06.10.2021 на сайте Нового канала и узнай все ответы первым!

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 3 сезон 6 раунд