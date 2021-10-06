В четвертом раунде игрового шоу Дети против звезд 3 сезон 2 выпуск от 06.10.2021 «Геммологи» холостяк Иракли Макацария наконец встретит прекрасную принцессу! Но эта кроха не заинтересована в каких-то принцах: ее сердце принадлежит только одной страсти – геммологии. Пятилетняя Милана знает более пятидесяти видов минералов, а также на ощупь может отличить бриллиант от муассанита! Но и Иракли не лыком шит: красавчик обладает глубокими знаниями в области геммологии и держит собственный ювелирный салон. Так на чьей же стороне будет победа? Предлагаем узнать об этом в шоу Дети против звезд 3 сезон 2 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 3 сезон 5 раунд