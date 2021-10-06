Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 2 от 06.10.2021
06 октября

Тест на сообразительность: холостяк Максим Михайлюк против 11-летнего Ярослава – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 2. Раунд 3

Если вдруг скука накрыла тебя с головой, то у нас есть замечательное решение этой проблемы! Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 2 выпуск на сайте Нового канала! В третьем раунде команда звезд сможет вернуться в детство и сыграть в показуху! Хватит ли певице TAYANNA и ее сокоманднику Иракли Макацария фантазии, чтобы показать слова только с помощью языка тела? И сможет ли бывший холостяк Максим Михайлюк отгадать рекордное количество слов? Или его маленький конкурент окажется более изобретательным? Ответы ты можешь узнать в шоу Дети против звезд 2021 прямо сейчас!

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 3 сезон 4 раунд

Тест на сообразительность: холостяк Максим Михайлюк против 11-летнего Ярослава – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 2. Раунд 3
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