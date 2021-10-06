Во втором раунде игрового шоу Дети против звезд 3 сезон 2 выпуск от 06.10.2021 ты станешь свидетелем индивидуального раунда. Мало кто знает, но хрупкая TAYANNA увлекается многими видами водного спорта! Певица сможет продемонстрировать свои навыки в соревновании с четырехкратным чемпионом Украины Ярославом, который в свои одиннадцать лет успел покорить Дунай! Кто из них быстрее преодолеет водную полосу препятствий и спасет милого питомца, который будет ждать их среди открытого водоема на небольшом плоту? Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 2 выпуск на сайте Нового канала и узнай прямо сейчас!

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 3 сезон 3 раунд