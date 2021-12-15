Ты смотришь игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 12 выпуск от 15.12.2021 на сайте Нового канала, а это значит что вскоре узнаешь развязку финала! Одной из команд удастся собрать больше молний времени и выбрать усложнение команде соперников. На выбор ведущий Сергей Притула предложит счастливчикам следующие виды осложнений: операция «Буря», бег в белье и воздушный плен. Как думаешь, что именно выберут опытные конкуренты для юных уникумов? И неужели это осложнение станет причиной поражения? Увидь это своими глазами в 12 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 3 сезон