Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 12 от 15.12.2021
15 декабря

Бег в белье – препятствие для детей или звезд? – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 12. Раунд 7

Ты смотришь игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 12 выпуск от 15.12.2021 на сайте Нового канала, а это значит что вскоре узнаешь развязку финала! Одной из команд удастся собрать больше молний времени и выбрать усложнение команде соперников. На выбор ведущий Сергей Притула предложит счастливчикам следующие виды осложнений: операция «Буря», бег в белье и воздушный плен. Как думаешь, что именно выберут опытные конкуренты для юных уникумов? И неужели это осложнение станет причиной поражения? Увидь это своими глазами в 12 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Бег в белье – препятствие для детей или звезд? – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 12. Раунд 7
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