Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 12 от 15.12.2021
15 декабря

Кто доберется до сладостей первым: Ирина Гатун или десятилетний Андрей? – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 12. Раунд 6

Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 12 выпуск от 15.12.2021 на сайте Нового канала, чтобы не пропустить последний индивидуальный раунд плотников! От команды звезд за молнию времени сразится резидент Женского квартала Ирина Гатун, а от команды детей конкуренцию ей составит десятилетний Андрей Шеремета, который может сделать деревянный подсвечник за девяносто секунд! Ради победы нежная и чувственная Ирина овладела шуруповертом и пилой, поэтому это свидетельствует о серьезной заявке на победу! Кто из двух мастеров продемонстрирует свое мастерство более умело и убедит других в своем таланте? Узнай в 12 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 3 сезон 7 раунд

Кто доберется до сладостей первым: Ирина Гатун или десятилетний Андрей? – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 12. Раунд 6
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