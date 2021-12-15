Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 12 выпуск от 15.12.2021 на сайте Нового канала, чтобы не пропустить последний индивидуальный раунд плотников! От команды звезд за молнию времени сразится резидент Женского квартала Ирина Гатун, а от команды детей конкуренцию ей составит десятилетний Андрей Шеремета, который может сделать деревянный подсвечник за девяносто секунд! Ради победы нежная и чувственная Ирина овладела шуруповертом и пилой, поэтому это свидетельствует о серьезной заявке на победу! Кто из двух мастеров продемонстрирует свое мастерство более умело и убедит других в своем таланте? Узнай в 12 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 3 сезон 7 раунд