Безумная викторина игрового шоу Дети против звезд 2021 – уникальное явление, за которым можно наблюдать только в стенах этой студии! В течение шестидесяти секунд командам звезд и детей придется дать как можно больше правильных ответов на вопросы, касающиеся поколения их соперников. Однако это окажется настоящим испытанием, ведь современные тренды меняются ежесекундно! Так, звездам придется ответить, что означает выражение «Карлсон улетел». Как думаешь, что может характеризовать такое забавное выражение? Узнай ответ первым – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 12 выпуск от 15.12.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 3 сезон 6 раунд