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15 декабря

Математический гений: Юрий Ткач или его юная конкурентка? – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 12. Раунд 4

В четвертом раунде игрового шоу Дети против звезд 2021 ты сможешь прокачать свои арифметические скилы и интеллект, ведь в нем тебя ждет индивидуальный баттл математиков! От команды взрослых за победный балл и молнию времени сразится шоумен, актер Юрий Ткач, а от команды детей – участница всеукраинской олимпиады по математике Варвара Богомаз. Девочка обожает в свое свободное время решать разнообразные задачи и заниматься программированием, поэтому ее старшему оппоненту придется проявить максимум сосредоточенности и сообразительности, чтобы одержать победу. Не терпится узнать развязку этого раунда? Тогда смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 12 выпуск от 15.12.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 3 сезон 5 раунд

Математический гений: Юрий Ткач или его юная конкурентка? – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 12. Раунд 4
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