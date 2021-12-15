Прыгать, бегать, ложиться, танцевать, топать – все это можно делать за исключением одного – говорить! Уверены, ты знаешь, о чем идет речь, ведь это игра в показуху игрового шоу Дети против звезд 2021! Первой продемонстрировать свое актерское мастерство и смекалку решится команда звезд, которую составят Владимир Шумко, Юрий Ткач и Ирина Гатун. Поможет ли им тесная дружба, хороший юмор и опыт в шоу-бизнесе дать фору своим юным соперникам? Смогут ли в течение девяноста секунд маленькие умники угадать больше слов? Это нужно видеть! Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 12 выпуск от 15.12.2021 на сайте Нового канала – присоединись к этой игре и узнай, кто станет победителем в этом раунде!

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 3 сезон 4 раунд