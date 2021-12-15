Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 12 выпуск от 15.12.2021 на сайте Нового канала – стань свидетелем невероятно эстетического соревнования юного храбреца и шоумена Владимира Шумко. Соперник от команды взрослых имеет тайную суперсилу – звание победителя городских соревнований по художественному мастерству. Но не все так просто: его юный оппонент Алексей Костюченко занимается лепкой с трех лет и может дать фору величайшим скульпторам всех времен! В данном случае мастерство и опыт окажутся на стороне сразу двух художников. Какое задание проверит навыки ребят? И почему ведущему шоу Сергею Притуле придется замереть на время? Узнай ответы на эти вопросы сейчас в 12 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 3 сезон 3 раунд