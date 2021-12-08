Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 11 выпуск от 08.12.2021 на сайте Нового канала – стань свидетелем напряженного финала, где дети и звезды наконец-то решат, кто из них достоин победы! Впервые за сезон сложится непростая ситуация – две команды получат одинаковое количество молний времени! Именно поэтому соперникам придется определиться, какая из команд сможет усложнить путь другой благодаря препятствию «В липком плену». Что предполагает это усложнение? И неужели оно снизит шансы одной из команд на победу? Узнай прямо сейчас в 11 выпуске игрового шоу Дети против звезд!

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 3 сезон