В последнем поединке игрового шоу Дети против звезд 2021 сойдутся две очаровательные артистки театра теней, которые продемонстрируют в стенах студии настоящее чудо только благодаря своим гибким движениям и фантазии. От команды взрослых за победу в этом индивидуальном раунде сразится танцовщица и хореограф Алена Шоптенко, а ее конкуренткой станет десятилетняя Мария Головач, которая сама может показать целый зоопарк и гордится своим статусом самой молодой актрисы театра теней Verba. Не пропусти феерию красоты, которую продемонстрируют участницы, – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 11 выпуск от 08.12.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 3 сезон 7 раунд