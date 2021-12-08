Пятый раунд игрового шоу Дети против звезд 2021 называется «Безумная викторина». За этим зрелищным испытанием можно наблюдать хоть вечность, ведь звездам и детям нужно продемонстрировать сразу несколько умений: балансирование и собственный кругозор. В течение шестидесяти секунд участникам необходимо ответить на вопросы, касающиеся поколения их соперников, а также выстоять на баланс-борде благодаря командной сплоченности и внутреннему спокойствию. Кто сможет овладеть собой и продемонстрировать свои основательные знания? Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 11 выпуск от 08.12.2021 на сайте Нового канала и увидь этот момент своими глазами.

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 3 сезон 6 раунд