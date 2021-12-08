Игровое шоу Дети против звезд 2021 – всегда отличный случай узнать о своих кумирах много нового! В четвертом индивидуальном раунде своими силами померяются шашисты. От команды детей за победу сразится трехкратный обладатель титула чемпиона мира Тимур Золотарь, а от команды взрослых его конкурентом станет актер и шоумен Эльдар Кабиров – обладатель статуса «Призер городских соревнований и шашист во втором поколении». Решить, кто самый искусный шашист, парни смогут, сыграв в партию. Но не спеши думать, что все так просто: масштабы этой игры поразят тебя и заставят замереть в удивлении! Заинтригован? Тогда смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 11 выпуск от 08.12.2021 на сайте Нового канала – стань свидетелем этого увлекательного поединка!

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 3 сезон 5 раунд