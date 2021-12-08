Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 11 от 08.12.2021
08 декабря

Показуха проверит, у кого более бурная фантазия – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 11. Раунд 3

Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 11 выпуск от 08.12.2021 на сайте Нового канала, чтобы не пропустить самый эмоциональный раунд «Показуха»! В этом испытании участники детской и звездной команд могут продемонстрировать свои артистические способности, а также свой креативный подход, ведь за шестьдесят секунд им необходимо показать как можно больше слов только благодаря языку тела. Кто сможет показать слова настолько удачно, чтобы сокомандник мог угадать их с полужеста? Предлагаем увидеть это своими глазами в 11 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021 прямо сейчас!

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 3 сезон 4 раунд

Показуха проверит, у кого более бурная фантазия – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 11. Раунд 3
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