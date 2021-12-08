Во втором раунде игрового шоу Дети против звезд 2021 ты погрузишься в мир рок-музыки! Экскурс в мир драйва, ритма и наслаждения тебе обеспечат знатоки рок-хитов – певец и лидер группы «O.TORVALD» Евгений Галич, а также его конкурент от команды детей Леонид Лебедь, который в свои одиннадцать лет имеет собственную группу и умеет играть на трех инструментах – барабанах, фортепиано и гитаре! Мальчик имеет суперсилу – идеальный слух и способность угадывать песни с первого аккорда. Поможет ли она ему дать фору известному певцу, который уже шестнадцать лет является фронтменом рок-группы? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн Дети против звезд 3 сезон 11 выпуск от 08.12.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 3 сезон 3 раунд