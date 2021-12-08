Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 11 от 08.12.2021
08 декабря

Девчонки на страже города! – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 11. Раунд 1

Игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 11 выпуск от 08.12.2021 на сайте Нового канала традиционно начнет раунд «Спаси город». Участники, уже принявшие участие в этом испытании, с легкостью могут посоревноваться с Рембо, крепким орешком и даже агентом 007, ведь их меткость и смелость не знают границ, когда перед ними появляются тарелки НЛО! Во взрослой команде пушкой будет руководить хореограф и танцовщица Алена Шоптенко, а оперативно подносить ей снаряды будут сокомандники – певец и лидер группы «O.TORVALD» Евгений Галич и актер и шоумен Эльдар Кабиров. Удастся ли юной конкурентке от команды детей перегнать Елену по количеству метких выстрелов в тарелки пришельцев? Узнай в 11 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 3 сезон 2 раунд

Девчонки на страже города! – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 11. Раунд 1
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