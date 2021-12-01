Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 10 от 01.12.2021
01 декабря

Непредсказуемая развязка финала! – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 10. Раунд 7

Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 10 выпуск от 01.12.2021 на сайте Нового канала – не пропусти самое интересное – финал! После индивидуальных и коллективных соревнований участников детской и взрослой команд будет ждать полоса препятствий. Именно она определит, кто здесь самый ловкий и проворный лидер! Команде, которая насобирает наибольшее количество молний времени, удастся затруднить путь своих конкурентов с помощью усложнения «Землетрясение»! Что именно предполагает эта опция? И неужели она станет причиной поражения одной из команд? Узнай об этом прямо сейчас в 10 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Непредсказуемая развязка финала! – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 10. Раунд 7
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