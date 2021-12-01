В шестом раунде игрового шоу Дети против звезд 2021 своими умениями и талантами померяются кулинары! От команды детей сразится Николь Иванкова, которая с легкостью может приготовить блюда десяти стран мира и прошла множество курсов по гастрономическому искусству. А от команды взрослых за победу в этом индивидуальном раунде сразится шеф проекта Адская кухня Алекс Якутов! Опытным кулинарам придется приготовить блюдо национальной кухни – вареники в оригинальной интерпретации! Кто будет оценивать их старания? Неужели Мегамозг сможет отведать вареники? Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 10 выпуск от 01.12.2021 на сайте Нового канала – узнай прямо сейчас!

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 3 сезон 7 раунд