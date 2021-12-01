Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 10 выпуск от 01.12.2021 на сайте Нового канала, чтобы не пропустить самый интересный и забавный раунд «Безумная викторина»! Именно во время этого испытания звезды и дети могут узнать о своем поколении гораздо больше. В течение короткого промежутка времени участникам придется дать как можно больше правильных ответов на вопросы, выстоять на баланс-борде, а также передать из рук в руки аквариум с рыбками! Вот так экстрим! Не терпится увидеть это своими глазами? Тогда стань свидетелем этого напряженного момента в 10 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 3 сезон 6 раунд