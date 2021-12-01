В четвертом раунде игрового шоу Дети против звезд 2021 ты станешь свидетелем баттла людей с феноменальной памятью! От команды детей выступит Леонид Соловей, занимающийся мнемотехникой с трех лет. Эта техника запоминания помогает парню тренировать свою память и держать в голове невероятно большое количество информации! А вот интересы взрослой команды будет защищать шеф-повар и телеведущий Евгений Клопотенко, который помнит вкусы всех блюд, которые когда-либо пробовал в своей жизни! Не верится, что это возможно? Тогда убедись в этом сам – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 10 выпуск от 01.12.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 3 сезон 5 раунд