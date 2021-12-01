Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 10 выпуск от 01.12.2021 на сайте Нового канала, чтобы не пропустить любимый раунд не только участников, но и всех зрителей! Игра в показуху вызывает только приятные эмоции, ведь ассоциируется с лучшими мгновениями детства и дает фантазии разгуляться! За девяносто секунд участникам двух команд необходимо будет угадать как можно больше слов, которые им будут объяснять их сокомандники только с помощью жестов. Кто справится с этой задачей лучше: дети или звезды? Не трать времени на догадки, а лучше узнай ответ на этот вопрос в 10 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021 прямо сейчас!

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 3 сезон 4 раунд