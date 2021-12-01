Второй раунд игрового шоу Дети против звезд 2021 обещает остроинтересный поединок, ведь за дело берутся парикмахеры! От команды детей за желанный победный балл и главный артефакт шоу сразится восьмилетняя Милана Новикова. Заплетать косички, а также делать из волос настоящие произведения искусства девочка начала еще с четырех лет куклам, а потом начала практиковаться на маме и одноклассницах. Но, несмотря на мастерство и оптимизм, победа не дастся Милане так просто, ведь ее конкурентом от команды взрослых станет актер Арам Арзуманян, которому тоже пришлось попрактиковаться на собственной дочери, пока жены не было дома! Но научился ли мужчина этому искусству настолько, чтобы принять вызов от маленькой профи? Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 10 выпуск от 01.12.2021 на сайте Нового канала и стань свидетелем этого момента!

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 3 сезон 3 раунд