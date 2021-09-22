Ты не можешь пропустить развязку битвы поколений! Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 1 выпуск от 22.09.2021 на сайте Нового канала. Финальное испытание наконец определит, кто из команд достоин победы! Звездам и детям придется пройти нелегкий маршрут. Задачей участников будет прохождение полосы препятствий, но одну из команд будет ждать усложнение. Какие трудности встанут на пути к желанному триумфу? И какая команда выиграет дебютную битву поколений? Не трать времени на догадки – смотри игровое шоу Дети против звезд 2021 на нашем канале!

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 3 сезон