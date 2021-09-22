Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 1 от 22.09.2021
22 сентября

Железный пресс: Виктория Смеюха против юной чемпионки Николь – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 1. Раунд 6

В 6 раунде игрового шоу Дети против звезд 3 сезон 1 выпуск от 22.09.2021 свои силы испытают Виктория Смеюха и Николь Савина. Участница из детской команды – четырехкратная чемпионка Украины по художественной гимнастике, а ее оппонентка – не просто красивая и талантливая певица, но и спортсменка! Для вокальной деятельности артистке необходимо ежедневно тренироваться, чтобы ее голосовые связки не пострадали. Певица использует свою главную суперсилу – железную выносливость. А какой сверхвозможностью будет поражать сокомандников и конкурентов 13-летняя чемпионка Николь? Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 2021 и стань свидетелем эпического соревнования двух силачек!

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 3 сезон 7 раунд

Железный пресс: Виктория Смеюха против юной чемпионки Николь – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 1. Раунд 6
Долой пришельцев из города! – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 1. ...
Дмитрий Танкович борется за титул лучшего тракториста с 9-летним Николаем – Дети против ...
Больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь