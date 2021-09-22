В 6 раунде игрового шоу Дети против звезд 3 сезон 1 выпуск от 22.09.2021 свои силы испытают Виктория Смеюха и Николь Савина. Участница из детской команды – четырехкратная чемпионка Украины по художественной гимнастике, а ее оппонентка – не просто красивая и талантливая певица, но и спортсменка! Для вокальной деятельности артистке необходимо ежедневно тренироваться, чтобы ее голосовые связки не пострадали. Певица использует свою главную суперсилу – железную выносливость. А какой сверхвозможностью будет поражать сокомандников и конкурентов 13-летняя чемпионка Николь? Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 2021 и стань свидетелем эпического соревнования двух силачек!

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 3 сезон 7 раунд