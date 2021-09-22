В игровом шоу Дети против звезд 3 сезон 1 выпуск от 22.09.2021 две команды примут участие в раунде «Бешеная викторина», в котором им необходимо будет проявить два качества: командную сбалансированность и интеллектуальный уровень. Первой это нелегкое испытание пройдет команда звезд. Смогут ли Илона Гвоздева, Дмитрий Танкович и Виктория Смеюха ответить на вопросы, популярные среди юного поколения, и удержаться на баланс борде? А может, участники из команды детей окажутся более сообразительными? Не теряй времени на догадки – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 2021 на сайте Нового канала и узнай прямо сейчас!

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 3 сезон 6 раунд