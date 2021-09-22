Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 1 от 22.09.2021
22 сентября

Илона Гвоздева знает все о трендах молодежи! – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 1. Раунд 5

В игровом шоу Дети против звезд 3 сезон 1 выпуск от 22.09.2021 две команды примут участие в раунде «Бешеная викторина», в котором им необходимо будет проявить два качества: командную сбалансированность и интеллектуальный уровень. Первой это нелегкое испытание пройдет команда звезд. Смогут ли Илона Гвоздева, Дмитрий Танкович и Виктория Смеюха ответить на вопросы, популярные среди юного поколения, и удержаться на баланс борде? А может, участники из команды детей окажутся более сообразительными? Не теряй времени на догадки – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 2021 на сайте Нового канала и узнай прямо сейчас!

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 3 сезон 6 раунд

Илона Гвоздева знает все о трендах молодежи! – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 1. Раунд 5
Долой пришельцев из города! – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 1. ...
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