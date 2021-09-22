В 4 раунде шоу Дети против звезд 3 сезон 1 выпуск от 22.09.2021 в индивидуальном танцевальном поединке сойдутся две яркие и очень талантливые красавицы. София Шимановска занимается индийскими танцами с пяти лет! Ее талант и харизма – главное секретное оружие, которое поможет одержать победу для своей команды. Но на правой стороне танцевального ринга юную Соню ждет ас хореографического дела – Илона Гвоздева. Профессиональная танцовщица не собирается поддаваться юной сопернице и утверждает, что для победы девочке надо будет хорошенько постараться. Смотри онлайн Дети против звезд 2021 и узнай, кто из участниц лучше справится с сверхсложной задачей от ведущего!

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 3 сезон 5 раунд