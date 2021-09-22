В третьем раунде игрового шоу Дети против звезд 3 сезон 1 выпуск от 22.09.2021 участники смогут повеселиться и поработать мозгами в игре Показуха. Почетное и ответственное задание по отгадыванию слов в команде взрослых достанется самой пластичной танцовщице страны Илоне Гвоздевой. А вот показывать слова будут ее коллеги по цеху, а также сокомандники Виктория Смеюха и Дмитрий Танкович. Сможет ли переплюнуть их результат команда детей во главе с Софьей Шимановской? Смотрите онлайн шоу Дети против звезд 3 сезон на сайте Нового канала и узнайте ответ прямо сейчас!

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 3 сезон 4 раунд