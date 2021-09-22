Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 1 от 22.09.2021
22 сентября

Дмитрий Танкович борется за титул лучшего тракториста с 9-летним Николаем – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 1. Раунд 2

Ты не можешь пропустить эпическое соревнование за звание лучшего тракториста! Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 1 выпуск от 22.09.2021, чтобы увидеть, как шоумен Дмитрий Танкович будет демонстрировать свое умение управлять огромным железным агрегатом! Его оппонентом станет 9-летний Николай Чухлиб, который родился с рулем трактора! Мальчик помогает папе и дедушке по хозяйству, поэтому знает бульдозер как свои пять пальцев. Но и популярный актер и телеведущий не лыком шит! Водительский стаж Дмитрия составляет более десяти лет, поэтому ему просто нечего бояться! Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 2021 и узнай, кто из парней сможет доказать свое мастерство и принести команде победу и молнию времени!

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 3 сезон 3 раунд

Дмитрий Танкович борется за титул лучшего тракториста с 9-летним Николаем – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 1. Раунд 2
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