Первый раунд игрового шоу Дети против звезд 3 сезон 1 выпуск от 22.09.2021 проверит, какая из команд обладает лучшей скоростью, точностью и изобретательностью! Виктория Смеюха, Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева будут катапультировать надоедливых инопланетян, чтобы жители могли спокойно спать и не думать о безопасности своего города! Удастся ли звездам обогнать своих юных конкурентов и заявить о позиции победителей еще в первом раунде? Или феноменальная сообразительность маленьких оппонентов не оставит шанса на триумф? Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 2021 и увидь развязку этой битвы своими глазами!

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 3 сезон 2 раунд