Video: Сможет ли 12-летний паркурист обскакать Антона Савлепова? Анонс 8 выпуска 2 сезона «Дети против звезд» на Новом канале

Смотрите онлайн 8 выпуск Дети против звезд 2 сезон АНОНС на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сможет ли 12-летний паркурист обскакать Антона Савлепова? Анонс 8 выпуска 2 сезона «Дети против звезд» на Новом канале
24 ноября

Сможет ли 12-летний паркурист обскакать Антона Савлепова? Анонс 8 выпуска 2 сезона «Дети против звезд» на Новом канале

Грандиозная премьера! Каждую среду в 19:00 - второй сезон игрового шоу «Дети против звезд»!

«Дети против звезд» - это азартная игра, в которой очень талантливые дети бросили дерзкий вызов украинским звездам. И те его приняли! В каждом выпуске две команды из трех участников определят, кто более талантливый, ловкий, умный и быстрый. Селебрити на мгновение станут детьми, а уникальные дети будут сиять на сцене, как звезды. За соблюдением всех правил, подсчетом баллов и возможным мошенничеством следит судья - искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий проекта Сергей Притула модерирует процесс и помогает игрокам добрым словом, вопросами и шутками. Все игроки получат незабываемые впечатления, а победители игры - еще и денежный приз.

Дети против звезд 1 сезон смотреть онлайн

Сможет ли 12-летний паркурист обскакать Антона Савлепова? Анонс 8 выпуска 2 сезона «Дети против звезд» на Новом канале
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