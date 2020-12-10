Грандиозная премьера! Каждую среду в 19:00 - второй сезон игрового шоу «Дети против звезд»!

«Дети против звезд» - это азартная игра, в которой очень талантливые дети бросили дерзкий вызов украинским звездам. И те его приняли! В каждом выпуске две команды из трех участников определят, кто более талантливый, ловкий, умный и быстрый. Селебрити на мгновение станут детьми, а уникальные дети будут сиять на сцене, как звезды. За соблюдением всех правил, подсчетом баллов и возможным мошенничеством следит судья - искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий проекта Сергей Притула модерирует процесс и помогает игрокам добрым словом, вопросами и шутками. Все игроки получат незабываемые впечатления, а победители игры - еще и денежный приз.

Дети против звезд 1 сезон смотреть онлайн