Поехал учиться в Италию: Адский Шеф воплотил мечту 12-летнего украинца

Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов рассказал, как помог мальчику исполнить мечту и утереть нос итальянцам

Талант и стремление к цели определяются чем угодно, но только не возрастом. Об этом точно знает Шеф «Адской кухни» — реалити, которое Новый канал показывает по понедельникам — Алекс Якутов. Ведь именно он помог маленькому украинцу отучиться в итальянской кулинарной школе наравне с профессионалами.

— Мальчику было 12 лет, и он очень хотел поехать в Италию учиться кулинарному мастерству. Я лично просил, чтобы его взяли наравне с топовыми шефами, поскольку школа не принимала его, пока не договорился с директором напрямую, — рассказал Алекс на съемках шоу Нового канала «Дети против звезд».

Мечта маленького кулинара сбылась — вместе с папой он отправился в другую страну, чтобы покорить своим мастерством местных профессионалов.

— Парень продемонстрировал в Италии очень хороший уровень — до этого ни один ребенок в мире не приезжал в такую школу и не учился с профессиональными шефами, — добавил Адский Шеф. — Я рад и горд, что это был украинец — он показал себя лучше, чем некоторые взрослые итальянские кулинары.

В шоу «Дети против звезд» Алекс Якутов сошелся в кулинарном баттле с талантливой девочкой. Кому удалось лучше слепить вареники, смотрите в свежем выпуске шоу — оно выходит по средам в 19:00 на Новом канале