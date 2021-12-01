Полосатые вареники и парикмахерское мастерство: что интересного было в 10 выпуске шоу «Дети против звезд» 3 сезон

Третий сезон игрового шоу «Дети против звезд» на Новом канале в разгаре! Что интересного было в десятом выпуске?

Талантливые дети из всей Украины снова соревнуются со звездами отечественного шоу-бизнеса! В каждом выпуске две команды из трех участников определяют, кто талантливее, сообразительнее, умнее и быстрее. За подсчетом баллов и правильностью выполнения заданий следит судья – искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий шоу Сергей Притула подбадривает участников.

В десятом выпуске шоу в поединках сошлись следующие пары:

Актер и спортсмен Арам Арзуманян и юная мастер-парикмахер Милана Новикова (8 лет)

Шеф-повар, телеведущий Евгений Клопотенко и мальчик с невероятной памятью Леонид Соловей (9 лет)

Шеф проекта «Адская кухня» Алекс Якутов и девушка, которая может приготовить блюда 12-ти стран мира, Николь Иванкова (13 лет).

Обе команды, конечно, были настроены на победу и показывали невероятные результаты. Само же зрелище получилось таким ярким, что сложно выделить какое-нибудь одно испытание.

Для того чтобы определить, кто круче в парикмахерском мастерстве, редакторы подготовили очень интересный конкурс. Участники должны были заплетать разные виды косичек, которые видели на экране в студии. Главное – справиться быстрее соперника. Модели Арама немного «пострадали» от его сильных рук, ведь актер пытался закрепить косички как можно лучше. Однако в результате быстрее и качественнее задание выполнила Милана.

Во втором раунде в поединке сошлись люди с прекрасной памятью: Евгений Клопотенко и Леонид Соловей. А задание было таким: на полу им выложили карты с числами в почти произвольном порядке. Почему почти? А потому что с другой стороны карт были фрагменты изображения. Евгению и Леониду нужно было запомнить расположение за три минуты, затем карты перемешали, а участники должны были восстановить порядок чисел. Так, чтобы получить изображение. Задание было действительно сложным. Но в итоге победил Леонид, поскольку сделал на одну ошибку меньше.

В последнем индивидуальном раунде в поединке сошлись повара – Алекс Якутов и Николь Иванкова. На первый взгляд, задание для них придумали несложное – приготовить вареники. Но бывает ли все просто на шоу «Дети против звезд»? Одни вареники должны были быть кружевные, с вишней. Вторые – полосатые, с лососем, творогом и шпинатом (по восемь штук каждого вида). Получилось невероятно красиво! Уверены, что и вкусно тоже J А попробовала кулинарные произведения участников приглашенная гостья, судья и актриса Ксения Мишина. В результате победила Николь! Ведь ее вареники понравились Ксении больше.

– Николь, ты большая молодец, и я уверен, что через несколько лет дашь мне реванш, и мы узнаем, насколько ты еще выросла, – прокомментировал Алекс Якутов.

В итоге в десятом выпуске победила команда звезд – они показали лучший результат в командной финальной игре и собрали больше денег.

Смотрите одиннадцатый выпуск шоу «Дети против звезд» уже 8 декабря в 19:00 на Новом канале