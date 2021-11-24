Рок-концерт в воздухе и пробитые стены студии: что интересного было в 9 выпуске шоу «Дети против звезд» 3 сезон

Третий сезон игрового шоу «Дети против звезд» на Новом канале в разгаре! Что интересного было в девятом выпуске?

Талантливые дети из всей Украины снова соревнуются со звездами отечественного шоу-бизнеса! В каждом выпуске две команды из трех участников определяют, кто талантливее, сообразительнее, умнее и быстрее. За подсчетом баллов и правильностью выполнения заданий следит судья – искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий шоу Сергей Притула подбадривает участников.

В девятом выпуске шоу в поединках сошлись следующие пары:

Артем Пивоваров – украинский певец, музыкант и парень, впервые севший за барабанную установку в 4 года – Марк Косинский (8 лет).

Телеведущий Сергей Костыра и чемпионка Украины по тхэквондо Анна Казак (9 лет).

Данил Лысенко – жонглер, чемпион мира и многократный чемпион конкурса «Яркая арена Днепра» в своей возрастной категории Роман Галишников (13 лет).

Обе команды, конечно, были настроены на победу и показывали невероятные результаты. Само же зрелище было таким ярким, что сложно выделить какое-нибудь одно испытание.

Для того чтобы определить, кто более крутой тхэквондист, редакторы подготовили очень интересный конкурс. Участники должны были пройти целую череду испытаний и показать свое мастерство владения ногами. Первый этап – пройти через стену из кирпича, второй – поломать ногами доски, третий – поединок с манекеном – нужно было правильно сделать несколько ударов и заработать баллы. Не волнуйтесь, ноги конкурсантов защищены специальной экипировкой. Но удивляло, как девятилетняя девочка сможет все это сделать? Но она не только смогла, но и победила!

Во втором раунде в поединке сошлись жонглеры – Данил Лысенко и Роман Галишников. Они поочередно показывали трюки, которые должен был повторить соперник, чтобы заработать балл. Таким образом, состоялось 5 раундов. Студия превратилась в настоящую цирковую арену, участники очень порадовали зрителей. К тому же, задания были сложными и впечатляющими, вы должны это увидеть на YouTube Нового канала. В результате больше баллов заработал Данил Лысенко. Все-таки опыт взял свое.

В последнем индивидуальном раунде в поединке сошлись музыканты и барабанщики – Артем Пивоваров и Марк Косинский. Чтобы определить, кто из них лучше знает свое дело, редакторы шоу придумали кое-что очень интересное. Задание – играть на барабанах под разные мелодии, которые записаны без барабанной партии. При этом в студии могло случаться что-то, что мешало игре: платформа с инструментами раскачивалась, сверху на участников падали перья и блестки, периодически на них выпускали поток пара… Зрелище получилось невероятное! Очень сложно было выбрать победителя, но техническое исполнение было более правильным у Марка! Поэтому он и победил.

– Я уверен, что играл не совсем чисто. Но что самое важное для зрителя? Это эмоции. И я их давал. Будет круто, если зрители на YouTube Нового канала напишут о своих впечатлениях, – прокомментировал Артем Пивоваров.

В итоге в девятом выпуске победила команда звезд, ведь они показали лучший результат в командной финальной игре.

Смотрите десятый выпуск шоу «Дети против звезд» уже 1 декабря в 19:00 на Новом канале