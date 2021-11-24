Громкие барабаны и цирковые номера: что интересного будет в 9 выпуске шоу «Дети против звезд» 3 сезон

Третий сезон игрового шоу «Дети против звезд» на Новом канале в разгаре! Сегодня, 24 ноября, в 19:00 вы увидите уже девятый выпуск

Талантливые дети из всей Украины снова соревнуются со звездами отечественного шоу-бизнеса! В каждом выпуске две команды из трех участников определяют, кто талантливее, сообразительнее, умнее и быстрее. За подсчетом баллов и правильностью выполнения заданий следит судья – искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий шоу Сергей Притула подбадривает участников.

В девятом выпуске с детьми сразится очень интересная команда! Артем Пивоваров – украинский певец и музыкант, Сергей Костыра – телеведущий, а также Данил Лысенко – жонглер, чемпион мира. Все они точно сделают шоу в студии и покажут яркие таланты!

Какие же умения продемонстрируют звезды? Например, Артем Пивоваров уже не в первый раз участвует в шоу. В этом году он продемонстрирует свой талант игры на барабанах. Но расслабляться ему не стоит, ведь соперник очень достойный – парень, впервые севший за барабаны в 4 года, Марк Косинский! Чтобы определить, кто из них лучше знает свое дело, редакторы шоу придумали что-то очень интересное. Задание – играть на барабанах под разные мелодии, которые записаны без барабанной партии. При этом в студии может происходить что угодно, что будет мешать игре. А что – узнаете в самой программе! Кто победил? Опыт или молодость? Обязательно смотрите девятый выпуск шоу, будет интересно.

Смотрите девятый выпуск шоу «Дети против звезд» уже сегодня, 24 ноября, в 19.00 на Новом канале.