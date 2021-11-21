Порвала папины права и сбегала с уроков: Валерия Товстолес – о хулиганстве в детстве

Актриса вспомнила, за какой поступок ей до сих пор стыдно

Пока Новый канал показывает таланты уникальных школьников и знаменитостей в шоу «Дети против звезд», за кадром атмосфера беззаботности навеивает воспоминания о прошлом. Одни артисты рассказывают, как были отличниками и примерными детьми, другие смеются, вспоминая, как чудили. Актриса «Женского Квартала» Валерия Товстолес тоже хулиганила.

– Я была бунтаркой. Устраивала вечеринки в классе, сбегала с уроков, прятала журнал, сжигала листы дневника, – призналась она Новому каналу. – И это несмотря на статус президента школы и старосты класса. Хотя я и не была прилежной ученицей, учителя меня любили и уважали. Да и в последний момент удавалось сделать так, чтобы в хулиганстве обвинили еще кого-то. Обычно, когда возникает идея спрятать журнал, это делает один человек, но идея-то всего класса, и все вместе получают (смеется). Кстати, мама преподавала в моей школе биологию и химию, а папа в другой был учителем физкультуры.

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Но есть поступок, за который ей до сих пор неудобно перед родителями.

– Как-то я порвала папины права, – вспомнила она. – Он продал машину, и я решила, что они ему больше не нужны. Думала, что на каждую машину выдаются свои права. А тогда было сложно получить документы. Папа очень ругался. Мне до сих пор стыдно за этот поступок. Совет родителям: хорошо прячьте все документы.

«Дети против звезд» – каждую среду в 19:00 на Новом канале.