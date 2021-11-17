Громадные шахматы и художественные гимнасты: что интересно будет в 8 выпуске шоу «Дети против звезд» 3 сезон

Грандиозная премьера на Новом канале! В эфире стартовал третий сезон игрового шоу «Дети против звезд», а сегодня, 17 ноября, в 19:00 вы увидите уже восьмой выпуск

Талантливые дети из всей Украины снова соревнуются со звездами отечественного шоу-бизнеса! В каждом выпуске две команды из трех участников определяют, кто талантливее, сообразительнее, умнее и быстрее. За подсчетом баллов и правильностью выполнения заданий следит судья – искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий шоу Сергей Притула ободряет участников.

Dj NANA – о жизни с Русланом Квинтой: «Я трижды передумала»

В восьмом выпуске с детьми сразится суперкоманда! Анна Ризадинова – украинская художественная гимнастка, Роман Мищеряков – телеведущий, ведущий проекта «Пара на миллион» (Новый канал) и Лера Товстолес – актриса и модель. Все они точно сделают в студии шоу и покажут яркие таланты!

Анна Ризатдинова – о детских комплексах: «Просила Господа удлинить мне ноги»

Какие таланты продемонстрируют звезды? Например, Анна Ризадинова будет соперничать с маленькой чемпионкой, которая уже имеет более 70 золотых медалей по художественной гимнастике. Им придется выполнить невероятно сложные элементы прямо в студии. Трюки с мячом, обручем и другими атрибутами художественной гимнастики. Кто победил? Опыт или молодость? Обязательно смотрите восьмой выпуск шоу, и узнаете все сами.

А для чего в студии появятся гигантские шахматы?

Смотрите восьмой выпуск шоу «Дети против звезд» уже сегодня, 17 ноября, в 19:00 на Новом канале. Будет действительно интересно.