Громадные шахматы и художественные гимнасты: что интересно будет в 8 выпуске шоу «Дети против звезд» 3 сезон
Грандиозная премьера на Новом канале! В эфире стартовал третий сезон игрового шоу «Дети против звезд», а сегодня, 17 ноября, в 19:00 вы увидите уже восьмой выпуск
Талантливые дети из всей Украины снова соревнуются со звездами отечественного шоу-бизнеса! В каждом выпуске две команды из трех участников определяют, кто талантливее, сообразительнее, умнее и быстрее. За подсчетом баллов и правильностью выполнения заданий следит судья – искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий шоу Сергей Притула ободряет участников.
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В восьмом выпуске с детьми сразится суперкоманда! Анна Ризадинова – украинская художественная гимнастка, Роман Мищеряков – телеведущий, ведущий проекта «Пара на миллион» (Новый канал) и Лера Товстолес – актриса и модель. Все они точно сделают в студии шоу и покажут яркие таланты!
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Какие таланты продемонстрируют звезды? Например, Анна Ризадинова будет соперничать с маленькой чемпионкой, которая уже имеет более 70 золотых медалей по художественной гимнастике. Им придется выполнить невероятно сложные элементы прямо в студии. Трюки с мячом, обручем и другими атрибутами художественной гимнастики. Кто победил? Опыт или молодость? Обязательно смотрите восьмой выпуск шоу, и узнаете все сами.
А для чего в студии появятся гигантские шахматы?
Смотрите восьмой выпуск шоу «Дети против звезд» уже сегодня, 17 ноября, в 19:00 на Новом канале. Будет действительно интересно.