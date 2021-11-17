Антон Савлепов победил чемпиона Украины по джиу-джитсу

Музыкант принял участие в шоу «Дети против звезд» (Новый канал) и доказал, что умеет отжиматься даже на четырех пальцах

Участник группы «АГОНЬ» и бывший вокалист группы Quest Pistols Антон Савлепов был одним из первых украинцев, которые делали сложный элемент брейк-данса — air twist. Не каждый может его выполнить, потому что он очень трудный. И это не только причина для хвастовства — уникальный навык пригодился музыканту во время съемок шоу «Дети против звезд» на Новом канале.

В индивидуальном баттле Антон соревновался с Кириллом Охрименко. В свои 10 лет парень —трехкратный чемпион Украины по джиу-джитсу и рекордсмен Украины по отжиманиям на одной руке за минуту (48 раз!). В планах Кирилла — установить рекорд Украины по отжиманию на двух пальцах одной руки — 25-30 раз за минуту.

Схватка была зрелищной — Антон и Кирилл отжимались от земли, стоя вверх ногами, ходили на мостике, отжимались от пола на одной руке и даже на четырех пальцах — по два на каждой руке! Опыт в брейк-дансе и хорошая физическая форма помогли Антону обойти трехкратного чемпиона мира и принести победный балл команде звезд.

— Это еще одна победа в копилке моих достижений. На самом деле для меня это была борьба не с 10-летним мальчиком, а с самим собой! — отметил Антон после выигрыша.

Смотрите третий сезон шоу «Дети против звезд» по средам в 19:00 на Новом канале!

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