Dj NANA – о жизни с Русланом Квинтой: «Я трижды передумала»

Артистка рассказала о лучших подарках для и от любимого

Не секрет, что сердце Dj NANA (Анастасии Кумейко) занято. Его заполонил известный композитор Руслан Квинта. Пара давно живет вместе, но не забывает поддерживать искру в отношениях. Каким образом – Анастасия Кумейко рассказала Новому каналу за кулисами шоу «Дети против звезд»

– Я не ярая ценительница романтики, хотя, когда смотрю слезливые мелодрамы, думаю: «А почему у меня так не было?» Да и Руслан не из людей, совершающих романтические поступки, – признается артистка. – Но каждое утро я просыпаюсь, а Руслан будит меня, держа стакан с теплой водой с лимоном. Он знает, что я ее пью каждое утро. Рассказываю и понимаю, что наша бытовая жизнь – действительно сплошная романтика.

Влюбленные любят побаловать друг друга подарками.

– На день рождения подарила ему полет на вертолете, – вспоминает Dj NANA. – Хотела сделать такой подарок, когда мы были в Америке. Но не успела. В день рождения мы облетели вокруг Киева и за его пределами. Он был так счастлив! Ради подобных эмоций хочется делать еще больше.

Самый дорогой подарок от Руслана тоже касался неба.

– Однажды я намекнула, что очень боюсь высоты, и единственный вариант побороть этот страх – прыжок с парашютом, – рассказывает артистка Новому каналу. – У Руслана за плечами около двух тысяч прыжков! В обычный день он отвез меня на аэродром. Думала, мне сейчас покажут, как прыгают парашютисты. А меня начали инструктировать. Смотрю на Руслана, а он мне показывает «класс». Пришлось прыгнуть. Он очень волновался, потому что был сильный ветер, самолет очень долго взлетал, я трижды передумала, пока мы поднимались на высоту в четыре тысячи метров.

Но все-таки прыгнула. Со страхом высоты Dj NANA работала в прошлом году в шоу «Дети против звезд», показывая трюки на проводе. В этом году она демонстрировала свои музыкальные навыки. Как это было – можно увидеть на сайте Нового канала.

Какие умения покажут другие звезды – смотрите всей семьей по средам в шоу «Дети против звезд» на Новом канале.